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14 февраля, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе водолазов-взрывотехников

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Водолазы-взрывотехники столичного управления Росгвардии могут работать в любых условиях. Например, если под водой обнаружат взрывное устройство, судно захватят преступники, или со дна водоема нужно будет достать важные улики.

Перед каждым погружением проводится обязательный инструктаж, даже если это тренировка. О работе столичных водолазов-взрывотехников – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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