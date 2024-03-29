"Безопасный город": москвичам рассказали, как пожарные поезда помогают бороться с огнем

Современные пожарные поезда, помимо ликвидации возгорания на объектах железной дороги и в непосредственной близости от нее, помогают МЧС тушить лесные и степные пожары в местах, где есть угроза движению поездов, а в отдельных случаях – участвуют в ликвидации крупных пожаров в населенных пунктах.

Запасов воды в цистернах состава хватает, чтобы наполнить примерно 50 пожарных машин. Чтобы своевременно пополнять резервы воды, на каждом участке есть специальный пункт заправки водой.

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