Пожарный поезд привлекли к тушению резервуаров на нефтебазе в Клинцах

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

К тушению резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области привлекли пожарный поезд, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

В составе поезда 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не повлияла.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку с помощью беспилотника атаковать объекты на территории города Клинцы Брянской области. Средства РЭБ Минобороны РФ подавили БПЛА самолетного типа. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

Загорелись резервуары в обваловании. На месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. По предварительным данным, никто не пострадал.

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