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27 марта, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе сотрудников Росгвардии

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе сотрудников Росгвардии

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Поздравления 27 марта принимают сотрудники, выполняющие самые сложные задачи: борьба с преступностью или охрана важнейших объектов страны. В честь Дня войск национальной гвардии Останкинская телебашня окрасилась в соответствующие цвета, а на экранах появился девиз служащих: "Всегда на страже".

О работе сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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