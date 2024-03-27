"Безопасный город": москвичам рассказали о работе сотрудников Росгвардии

Поздравления 27 марта принимают сотрудники, выполняющие самые сложные задачи: борьба с преступностью или охрана важнейших объектов страны. В честь Дня войск национальной гвардии Останкинская телебашня окрасилась в соответствующие цвета, а на экранах появился девиз служащих: "Всегда на страже".

О работе сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии – в программе "Безопасный город".

