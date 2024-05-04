Экскурсовод рассказал, как иностранная военная техника оказалась в Парке Победы

В Парке Победы на Поклонной горе выставили трофейную иностранную технику из зоны СВО. Представлены более 30 машин производства 12 стран, среди них – США, Великобритания, Франция.

На каждом экспонате разместили информацию, при каких обстоятельствах техника оказалась у российской армии. Как рассказал экскурсовод Сергей, иностранные бронеавтомобили были захвачены в Мариуполе в 2022 году, а немецкая БМП "Мардер" – в Запорожской области.

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