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Новости

04 мая, 12:30

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Экскурсовод рассказал, как иностранная военная техника оказалась в Парке Победы

Экскурсовод рассказал, как иностранная военная техника оказалась в Парке Победы

Более 30 машин производства 12 стран выставили на Поклонной горе

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В Парке Победы на Поклонной горе выставили трофейную иностранную технику из зоны СВО. Представлены более 30 машин производства 12 стран, среди них – США, Великобритания, Франция.

На каждом экспонате разместили информацию, при каких обстоятельствах техника оказалась у российской армии. Как рассказал экскурсовод Сергей, иностранные бронеавтомобили были захвачены в Мариуполе в 2022 году, а немецкая БМП "Мардер" – в Запорожской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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