Ночная репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Москве

Ночная репетиция парада к Дню Победы прошла в столице. Перед прохождением по Красной площади военная техника выстроилась на Тверской улице.

По традиции возглавил колонну танк Т-34 времен ВОВ, а за ним пошли современные образцы техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", БТР "Бумеранг", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитные ракетные системы С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс". Всего проехало 75 единиц военной техники.

Генеральная репетиция запланирована на 5 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.