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16 мая, 10:40

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"Город без окраин": Ивановское

"Город без окраин": Ивановское

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Район Ивановское – один из самых экологичных в столице: большие лесопарки, старинные пруды и двухсотлетние дубравы соседствуют с современными жилыми комплексами. Героиня программы Светлана Кретова живет в Ивановском с шестилетнего возраста, а сейчас она возглавляет краеведческий кружок и готовит новую экспозицию о деревьях своего района.

Где найти древние дубы? Какие деревья специально посадили рядом с окружной дорогой? И чем пленные турки помогли современному Ивановскому? Подробности – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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