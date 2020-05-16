"Город без окраин": Ивановское

Район Ивановское – один из самых экологичных в столице: большие лесопарки, старинные пруды и двухсотлетние дубравы соседствуют с современными жилыми комплексами. Героиня программы Светлана Кретова живет в Ивановском с шестилетнего возраста, а сейчас она возглавляет краеведческий кружок и готовит новую экспозицию о деревьях своего района.

Где найти древние дубы? Какие деревья специально посадили рядом с окружной дорогой? И чем пленные турки помогли современному Ивановскому? Подробности – в программе "Город без окраин".

