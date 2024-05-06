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06 мая, 07:30

Туризм

Турсервис Russpass предложил три новых направления по Москве и Владимирской области

Турсервис Russpass предложил три новых направления по Москве и Владимирской области

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Идею путешествий на вторые майские выходные предложил проект Russpass. Там появились три новых направления по Москве и Владимирской области.

Так, москвичам предлагают устроить сплав на байдарках и сапах, а затем отправиться в речное путешествие во Владимирскую область. Маршруты знакомят с романтическими местами Мурома и знаковыми достопримечательностями Москвы и Суздаля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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