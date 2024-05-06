Турсервис Russpass предложил три новых направления по Москве и Владимирской области

Идею путешествий на вторые майские выходные предложил проект Russpass. Там появились три новых направления по Москве и Владимирской области.

Так, москвичам предлагают устроить сплав на байдарках и сапах, а затем отправиться в речное путешествие во Владимирскую область. Маршруты знакомят с романтическими местами Мурома и знаковыми достопримечательностями Москвы и Суздаля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.