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25 апреля, 15:15

Туризм

Туристический сервис Russpass представил новые тематические маршруты по Москве

Туристический сервис Russpass представил новые тематические маршруты по Москве

Сервис Russpass составил пять подборок мест для прогулки в выходной день

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В Москве появились новые сезонные прогулочные маршруты – весенние. Подборки в сервисе Russpass специально сделали тематическими. Можно выбрать маршрут для романтического свидания, активный или маршрут для размеренной прогулки всей семьей.

Тем временем в Российском союзе туриндустрии ожидают увеличение числа туристов в Москве в майские выходные. Речь идет и об иностранных путешественниках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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