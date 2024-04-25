25 апреля, 15:15Туризм
Туристический сервис Russpass представил новые тематические маршруты по Москве
В Москве появились новые сезонные прогулочные маршруты – весенние. Подборки в сервисе Russpass специально сделали тематическими. Можно выбрать маршрут для романтического свидания, активный или маршрут для размеренной прогулки всей семьей.
Тем временем в Российском союзе туриндустрии ожидают увеличение числа туристов в Москве в майские выходные. Речь идет и об иностранных путешественниках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.