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Новости

18 апреля, 18:30

Туризм

Эксперты спрогнозировали увеличение турпотока в столицу на майские выходные

Эксперты спрогнозировали увеличение турпотока в столицу на майские выходные

Сервис Russpass составил рейтинг популярных маршрутов для туристов в Москве

Эксперты спрогнозировали увеличение туристического потока в Москву на майских праздниках

Российские авиалинии возобновили авиасообщение с Дубаем

Российские авиалинии возобновили авиасообщение с Дубаем

В АТОР заявили об отсутствии отмененных туров в Дубай

Авиасообщение с Дубаем может быть восстановлено вечером 17 апреля

Новости часа: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов

Годовая норма осадков выпала в Дубае

В АТОР призвали авиакомпании предоставить воду и еду туристам, застрявшим в аэропортах ОАЭ

Москва войдет в список популярных направлений на майские выходные – такие данные приводят в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Эксперты отметили рост бронирований по организованным турам в 15–20%.

Для путешественников сервис Russpass составил рейтинг популярных мест в столице. В подборку включили Московский зоопарк, Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмвидеоСветлана Ключникова
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