Эксперты спрогнозировали увеличение турпотока в столицу на майские выходные

Москва войдет в список популярных направлений на майские выходные – такие данные приводят в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Эксперты отметили рост бронирований по организованным турам в 15–20%.

Для путешественников сервис Russpass составил рейтинг популярных мест в столице. В подборку включили Московский зоопарк, Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.