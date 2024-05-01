Эксперты предсказали увеличение турпотока в Москву на майские праздники на 30%

Москва вошла в топ туристических направлений у россиян на майские праздники. В 2024 году гостей в городе будет на треть больше, чем годом раньше, говорят эксперты.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, не менее двух миллионов организованных туристов посетят столицу в этом году. Он отметил, что иностранных туристов также стало больше, так как жители 55 стран могут оформить электронную визу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.