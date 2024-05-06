06 мая, 13:30Туризм
"Это Москва. Туризм": три трамвайных маршрута столицы для романтического путешествия
В столице стартовал онлайн-конкурс "Покажи Москву". Любой желающий может составить необычный туристический маршрут по столице и подать заявку на участие.
Команда программы "Это Москва. Туризм" придумала свой маршрут и поделилась результатом. В выпуске покажут, какие три трамвайных маршрута столицы подойдут для романтического путешествия.
Подробнее о трамваях, которые едут через центр города, – в программе "Это Москва. Туризм".