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06 мая, 13:30

Туризм

"Это Москва. Туризм": три трамвайных маршрута столицы для романтического путешествия

"Это Москва. Туризм": три трамвайных маршрута столицы для романтического путешествия

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В столице стартовал онлайн-конкурс "Покажи Москву". Любой желающий может составить необычный туристический маршрут по столице и подать заявку на участие.

Команда программы "Это Москва. Туризм" придумала свой маршрут и поделилась результатом. В выпуске покажут, какие три трамвайных маршрута столицы подойдут для романтического путешествия.

Подробнее о трамваях, которые едут через центр города, – в программе "Это Москва. Туризм".

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