"Это Москва. Туризм": три трамвайных маршрута столицы для романтического путешествия

В столице стартовал онлайн-конкурс "Покажи Москву". Любой желающий может составить необычный туристический маршрут по столице и подать заявку на участие.

Команда программы "Это Москва. Туризм" придумала свой маршрут и поделилась результатом. В выпуске покажут, какие три трамвайных маршрута столицы подойдут для романтического путешествия.

Подробнее о трамваях, которые едут через центр города, – в программе "Это Москва. Туризм".

