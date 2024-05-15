Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 21:45

Экономика

Власти Москвы рассказали о достижениях в сфере закупок на форуме-выставке "Госзаказ"

Власти Москвы рассказали о достижениях в сфере закупок на форуме-выставке "Госзаказ"

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Власти Москвы рассказали о своих проектах и достижениях в сфере закупок на всероссийском форуме-выставке "Госзаказ". Особое внимание уделили порталу поставщиков, который за 11 лет работы стал полноценным инструментом поддержки малого бизнеса.

Ресурс объединяет заказчиков из 40 регионов России и поставщиков со всей страны. Кроме того, Москва увеличивает объем закупок в регионах: за пять лет он вырос почти в три раза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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