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08 мая, 16:30

Экономика

Пленарная сессия "Эффективная и конкурентная экономика" прошла на выставке "Россия"

Пленарная сессия "Эффективная и конкурентная экономика" прошла на выставке "Россия"

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8 мая в рамках Дня национальных приоритетов на выставке "Россия" состоялась пленарная сессия "Эффективная и конкурентная экономика". На ней выступила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она сообщила, что в Москве есть большой потенциал для повышения производительности труда. Этому способствуют технологии бережливого производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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