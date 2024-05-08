Пленарная сессия "Эффективная и конкурентная экономика" прошла на выставке "Россия"

8 мая в рамках Дня национальных приоритетов на выставке "Россия" состоялась пленарная сессия "Эффективная и конкурентная экономика". На ней выступила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она сообщила, что в Москве есть большой потенциал для повышения производительности труда. Этому способствуют технологии бережливого производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

