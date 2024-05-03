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03 мая, 17:45

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Собянин: обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

Собянин: обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

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С начала 2024 года московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили производство почти на 18%. В лидерах – высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, главным фактором роста производительности стало внедрение искусственного интеллекта. Также важную роль сыграли инвестиции и помощь города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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