Собянин: обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

С начала 2024 года московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили производство почти на 18%. В лидерах – высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, главным фактором роста производительности стало внедрение искусственного интеллекта. Также важную роль сыграли инвестиции и помощь города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.