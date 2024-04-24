Новый маршрут из Москвы подготовили к старту речной навигации

24 апреля в Москве открылся сезон речной навигации, в рамках которой в 2024 году запустили новый маршрут. Из столицы будут отчаливать суда, которые отправятся в Нижний и Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам, а затем вернутся в исходный пункт.

Кроме того, с остановками у Северного и Южного речных вокзалов будет функционировать маршрут "Московское Золотое кольцо". Теплоходы будут заходить в Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир и Сергиев Посад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.