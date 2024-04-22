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22 апреля, 07:30

Общество

У столичных колледжей появились более 200 партнеров-работодателей

У столичных колледжей появились более 200 партнеров-работодателей

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Более 200 крупных работодателей начали сотрудничать со столичными колледжами в этом учебном году. Среди компаний-партнеров – автомобильный завод "Москвич", компания "Микрон", "Донстрой", сеть ресторанов "Кофемания" и другие.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, благодаря совместной работе студенты могут практиковаться на реальных производствах, а компании получают сотрудников востребованных специальностей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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