Синоптик Позднякова: 30-градусная жара может вернуться в Москву в конце июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июльская жара вернется в столицу в последние дни месяца, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее стало известно, что 19 июля в отдельных районах города выпадет четверть месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, дождь будет идти с перерывами целый день, в результате выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков, в отдельных районах – до 15–20, возможны грозы.

В свою очередь, Позднякова отметила, что в ближайшие выходные, 20 и 21 июля, температура воздуха в городе в дневные часы составит 23...25 градусов, что соответствует климатической норме. Плюс пройдут кратковременные дожди.

Осадки возможны и на следующей неделе.

"В понедельник, 22 июля, и во вторник местами пройдут кратковременные дожди, затем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, и вторая половина недели будет более сухой, чем первая", – отметила Позднякова.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" На неделе с 22 июля преобладающая температура в столичном регионе будет в пределах 25...28 градусов. Но отдельные модели показывают, что в последние дни месяца, 30 и 31 июля, она может приблизиться к 30 градусам. На сколько дней установится такая жаркая погода, пока сказать сложно.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что жаркая погода повышает риск развития тромбоза из-за обезвоживания. Чтобы защитить себя, эксперт посоветовала обязательно пить много воды. Ее количество зависит от веса человека, температуры воздуха и уровня влажности. Но в среднем рекомендуется употреблять два литра в день.