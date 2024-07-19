Синоптик Позднякова: 30-градусная жара может вернуться в Москву в конце июля

19 июля, 11:47Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Июльская жара вернется в столицу в последние дни месяца, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Ранее стало известно, что 19 июля в отдельных районах города выпадет четверть месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, дождь будет идти с перерывами целый день, в результате выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков, в отдельных районах – до 15–20, возможны грозы.
В свою очередь, Позднякова отметила, что в ближайшие выходные, 20 и 21 июля, температура воздуха в городе в дневные часы составит 23...25 градусов, что соответствует климатической норме. Плюс пройдут кратковременные дожди.
Осадки возможны и на следующей неделе.
"В понедельник, 22 июля, и во вторник местами пройдут кратковременные дожди, затем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, и вторая половина недели будет более сухой, чем первая", – отметила Позднякова.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что жаркая погода повышает риск развития тромбоза из-за обезвоживания. Чтобы защитить себя, эксперт посоветовала обязательно пить много воды. Ее количество зависит от веса человека, температуры воздуха и уровня влажности. Но в среднем рекомендуется употреблять два литра в день.