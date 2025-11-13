Посвященный Московскому театру мюзикла тематический поезд запущен в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метрополитене запустили тематический поезд, приуроченный к 15-летию Московского театра мюзикла. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Новый поезд будет ходить по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода. Его вагоны посвящены спектаклям театра. Например, в них можно увидеть сцены из постановок, костюмы персонажей и декорации.

Кроме того, во время поездок пассажиры смогут узнать об истории культурного учреждения, его пьесах, необычных сюжетах и персонажах.

"По задаче Сергея Собянина мы создаем проекты, которые позволяют москвичам и гостям столицы проводить время в пути с пользой и узнавать новое", – рассказал замминистра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, с начала года было запущено уже 24 тематических поезда, посвященных истории и культуре России, регионам, выдающимся людям и театрам.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Состав знакомит пассажиров с природой, экономическими проектами, культурой и историей Дальнего Востока, а также рассказывает о возможностях для переезда и самореализации в регионе.

До этого в подземке запустили вагон, посвященный Карелии. Состав "Карелия – место, где возвращаются силы" курсирует также по Арбатско-Покровской линии. В вагонах пассажиры узнают интересные факты о регионе, увидят фото карельской природы и достопримечательностей: музея-заповедника "Кижи", острова Валаам, горного парка "Рускеала".