Посвященный Карелии поезд начал курсировать в московском метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Тематический поезд, посвященный Карелии, запустили в метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Состав "Карелия – место, где возвращаются силы" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев. В его вагонах пассажиры узнают интересные факты о регионе, увидят фото карельской природы и достопримечательностей: музея-заповедника "Кижи", острова Валаам, горного парка "Рускеала".

"Это уже 20-й тематический поезд с начала года", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с республикой не ограничивается культурными проектами. Московский транспорт делится и современными техническими решениями. К примеру, в Петрозаводске в 2022 году была запущена билетная система "СберТройка".

"Сегодня к системе подключено уже более 100 транспортных средств, и почти 90% жителей города предпочитают современные способы оплаты, практически полностью отказавшись от наличных", – рассказал Ликсутов.

Ранее на Арбатско-Покровскую линию метро вышел поезд, посвященный Тульской области. В каждом из вагонов пассажиры узнают факты об основных туристических местах региона. Совершить поездку можно будет в течение полугода.

