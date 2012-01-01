Москвичам раскрыли детали оформления первых станций Троицкой ветки метро

7 сентября в столице открылся первый участок Троицкой линии метро – новые станции в пешей доступности получили около 800 тысяч человек. Все самое интересное об участке протяженностью 8,3 километра – в нашем материале.

Эффект для районов

7 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт первому участку Троицкой линии столичного метро. Церемония прошла в формате видеоконференции из концертного зала "Зарядье".



Сергей Собянин мэр Москвы Город развивается, поэтому мы продолжаем реализовывать крупные проекты. Один из таких проектов – строительство Троицкой линии метро, 43 километра, 17 станций. <…> Сегодня мы готовы открыть первую очередь этой линии.

Рядом с четырьмя новыми станциями – "Новаторской", "Университетом Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевской" – находятся РУДН и другие вузы, медцентры, а также один из крупнейших торговых моллов города.

По словам Собянина, станции в пешей доступности получили около 800 тысяч человек, проживающих в районах:

Обручевский;

Коньково;

Теплый Стан;

Проспект Вернадского;

Ломоносовский;

Коммунарка.

"На поездках по городу они будут экономить до 25% времени", – добавил мэр.



Кроме того, открытие первого участка Троицкой линии снизит нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую ветки, Профсоюзную улицу, проспект Вернадского и Ленинский и другие ближайшие улицы.

Полностью линию планируют достроить в 2028 году – она станет одним из самых протяженных радиусов метрополитена и самым большим за МКАД.

Московские окна, мозаики и георгиевская лента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство четырех открытых 7 сентября станций началось еще в 2019 году, а первый технический пуск состоялся 21 июня 2024-го. Первая из них – "Новаторская" – расположена на границе районов Проспект Вернадского и Обручевского, вдоль Ленинского проспекта у его пересечения с улицами Удальцова и Новаторов. Причем с помощью одного из двух ее вестибюлей можно будет перейти на одноименную станцию БКЛ.

Общая тема "Новаторской" – московские окна: подвесной потолок выполнен из алюминиевых панелей разного формата, а в углублениях расположены большие светильники. Рисунок поддерживают и верхние части путевых стен.

Для отделки колонн использовался сибирский светло-серый гранит, а для кассового зала "Новаторской" – саянский серый мрамор, сибирский серый гранит и габбро-диабаз (вулканическая горная порода).



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Станция "Университет Дружбы Народов" находится на Академика Опарина, в месте пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Она имеет один подземный вестибюль.

В шаговой доступности от нее расположены крупные вузы, поэтому ее оформление связано "с молодостью, легкостью и весной", отмечали в пресс-службе столичного департамента строительства. Здесь стены, отделанные алюминиевыми панелями, тоже поддерживают рисунок подвесного потолка – он, в свою очередь, собран из металлических профилей, а часть углублений выкрашены изнутри в светло-зеленый и светло-голубой цвета. По задумке, встроенные светильники создают неравномерную игру мягкого света.

Главные украшения станции – мозаики. Первая, с использованием художественного стекла, обыгрывает тему "Дружбы народов" на стене над эскалатором, а ее цветовое решение соответствует фирменной гамме РУДН. В пешеходном переходе расположена вторая композиция с различными городами мира.

В отделке станции использовались саянский белый мрамор (в облицовке колонн), полированный сибирский светло-серый гранит и термообработанное габбро.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Третью станцию с одним вестибюлем, "Генерала Тюленева", построили вдоль одноименной улицы у пересечения с улицей Теплый Стан. Недалеко от нее расположены жилые дома, Троицкий лесопарк, ландшафтный заказник "Теплый Стан", а также Московская академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Здесь оформление потолка и стен, а также их цветовое решение вызывают ассоциации с георгиевской лентой. Потолок на "Генерала Тюленева" тоже подвесной и выполнен из треугольных алюминиевых панелей разных размеров, анодированных под титан и бронзу. Такая же облицовка переходит на стены.

Треугольные модули над головой повторяются через пролет – по мере шага колонн цвета чередуются между собой. С тематикой станции перекликается и отделка пола: элементы серого сибирского гранита и габбро-диабаза, уложенные по диагонали, повторяют рисунок потолка.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Последняя из новых станций – "Тютчевская". Ее наземный вестибюль расположен на территории поселения Мосрентген, вдоль МКАД, недалеко от строящегося торгового комплекса.

В основе дизайна – современная эстетика. Весь станционный комплекс выполнен в едином стиле – стены и потолок отделаны алюминиевыми панелями в серых оттенках, элементы декора выполнены в виде наклонных линий. В свою очередь, два ряда колонн и пол облицованы светлыми панелями.