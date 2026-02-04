NRK: норвежский горнолыжник эвакуирован на вертолете после падения перед Олимпиадой

Фото: ТАСС/IMAGO/Luciano Maria Bisi/IPA Sport/ipa-agency.net

Норвежский горнолыжник Фредрик Меллер был эвакуирован вертолетом после падения во время тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску на Олимпийских играх 2026 года, сообщил норвежский телеканал NRK.

Спортсмен получил травму плеча, он остается в сознании.

Отмечается, что это уже второй случай травмирования Меллера в этом сезоне: в декабре после падения на этапе Кубка мира в Италии он получил множественные ушибы и потерял два зуба.

Олимпийские игры состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Всего до состязаний допустили 13 атлетов из России. Все они будут выступать в нейтральном статусе.