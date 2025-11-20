Посвященные выставке "Великая Победа" билеты "Единый" выпущены в Москве

Фото: mosmetro.ru

В Москве выпустили новые тематические проездные билеты "Единый", посвященные выставке "Великая Победа. Россия – моя история". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Экспозиция рассказывает о героях, событиях и судьбах, которые сыграли ключевую роль в победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Выставка доступна для посещения до 8 декабря в ЦВЗ "Манеж".

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что по поручению Сергея Собянина Транспортный комплекс Москвы активно поддерживает сохранение исторической памяти города. В частности, за последние годы в метрополитене прошло около 10 выставок, посвященных подвигу советского народа в годы ВОВ.

Приобрести "Единый" можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех станциях подземки.

Ранее в продажу была выпущена вторая часть альбома с 10 тематическими картами "Тройка", посвященными станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На них изображены архитектурные особенности станций от "Терехово" до "Каховской".

Вместе с тем горожане могут приобрести "Тройки", приуроченные к проекту "Московский стандарт спортивных объектов". На картах изображены современные спортивные комплексы, дизайн выполнен в фирменных цветах проекта.