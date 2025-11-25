Эксперт Ганькина: работодатель может установить ограничения на прием пищи на рабочем месте

Фото: depositphotos/belchonock

Работодатель вправе установить ограничения на прием пищи на рабочем месте. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, данный вопрос зависит от баланса между формальными правилами и культурой доверия в компании.

"С юридической точки зрения работодатель действительно вправе установить такие ограничения, закрепив их в правилах внутреннего распорядка. Нарушение этих правил может считаться дисциплинарным проступком", – сказала Ганькина.

При этом Трудовой кодекс гарантирует работникам право на перерывы для отдыха и питания, а также обязывает работодателя обеспечивать нормальные условия труда. Например, полный запрет на воду или перекусы без объективных причин может быть оспорен как необоснованное ухудшение положения работника.

Ганькина подчеркнула, что эффективное рабочее место строится не на запретах, а на осознанности и взаимном уважении.

"В команде, ориентированной на общий результат и ценящей каждого сотрудника, жесткие ограничения без диалога часто дают обратный эффект", – считает эксперт.

Когда человеку приходится делать что-то скрытно из-за страха перед санкциями, у него повышается стресс, подчеркнула Ганькина. Она добавила, что возможность перекуса во время работы помогает сохранить концентрацию и продуктивность.

В частности, коллектив может выработать "пищевой этикет", связанный с комфортным приемом пищи.

"Например, супы, которые могут пролиться, или сильно пахнущие блюда договориться есть в отведенной для питания зоне", – заключила Ганькина.

Ранее юрист Рината Шайдуллина рассказала, что, если на рабочем месте сотрудник занимается своими делами или просто отсиживается, начальство может сделать ему замечание или выговор. При повторном нарушении возможно увольнение.

Эксперт напомнила, что соблюдение трудовой дисциплины – это законное требование, указанное в статьях Трудового кодекса об основных правах и обязанностях работника и работодателя.