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07 февраля, 08:45

Культура

"Моя Москва": Владислав Ветров. Часть 1

"Моя Москва": Владислав Ветров. Часть 1

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За свою жизнь актер Владислав Ветров сменил много адресов: родился в грузинском городе Сенаки, детство провел в Таганроге, работал в Ростове-на-Дону и много лет хотел перебраться в Москву, но обстоятельства не позволяли этой мечте сбыться.

В этом выпуске, гуляя по Красносельскому району столицы, народный артист России вспомнит, как ночевал на Казанском вокзале, расскажет, чем напугал Марину Неелову и покажет, какая она, – его Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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