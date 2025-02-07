"Моя Москва": Владислав Ветров. Часть 1

За свою жизнь актер Владислав Ветров сменил много адресов: родился в грузинском городе Сенаки, детство провел в Таганроге, работал в Ростове-на-Дону и много лет хотел перебраться в Москву, но обстоятельства не позволяли этой мечте сбыться.

В этом выпуске, гуляя по Красносельскому району столицы, народный артист России вспомнит, как ночевал на Казанском вокзале, расскажет, чем напугал Марину Неелову и покажет, какая она, – его Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".