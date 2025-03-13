Премьеру "Белоснежки" отменили из-за скандалов с актрисами

Голливудскую премьеру фильма "Белоснежка" отменили из-за скандалов, связанных с актрисами Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. Критика картины началась еще на этапе съемок: многие зрители и эксперты сочли, что Зеглер, выбранная на главную роль, не соответствует традиционному образу Белоснежки из-за своего смуглого оттенка кожи. Кроме того, киноэксперты раскритиковали сценарий за сильное отклонение от оригинального сюжета сказки.

Экранизация обошлась Disney в 269,5 миллиона долларов. Теперь презентация фильма пройдет в закрытом формате, с участием только членов съемочной группы и ограниченного числа фотографов.

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