"Культура за 100 секунд": проект "Картинки с выставки 2.0" стартовал в музее Прокофьева

В музее С. С. Прокофьева заработала экспозиция "Картинки с выставки 2.0", на которой собраны 30 полотен русских художников. В качестве аккомпанемента для выставки были выбраны пьесы для виолончели и фортепиано.

Тем временем в "Коломенском" открылась выставка "Северная Атлантида", рассказывающая о традиционных женских костюмах русского Севера, а также свадебных платьях девушек XIX и XX веков и предметах рукоделия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.