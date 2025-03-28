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28 марта, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": проект "Картинки с выставки 2.0" стартовал в музее Прокофьева

"Культура за 100 секунд": проект "Картинки с выставки 2.0" стартовал в музее Прокофьева

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В музее С. С. Прокофьева заработала экспозиция "Картинки с выставки 2.0", на которой собраны 30 полотен русских художников. В качестве аккомпанемента для выставки были выбраны пьесы для виолончели и фортепиано.

Тем временем в "Коломенском" открылась выставка "Северная Атлантида", рассказывающая о традиционных женских костюмах русского Севера, а также свадебных платьях девушек XIX и XX веков и предметах рукоделия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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