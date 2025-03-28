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28 марта, 17:45

Культура

Режиссер Алексей Учитель рассказал, в чем он соперничает со своим сыном Ильей

Режиссер Алексей Учитель рассказал, в чем он соперничает со своим сыном Ильей

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Режиссер Алексей Учитель и его сын Илья работают вместе, а еще проводят вдвоем свободное время и даже соперничают. Алексей рассказал, что он раньше выигрывал у Ильи в большой теннис, а теперь он его выигрывает. Также Учитель-старший отметил, что сын тренируется больше, чем он в три раза.

Большое интервью, гостями которого стали Алексей и Илья Учитель, выйдет в пятницу, 28 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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