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29 марта, 16:40

M24.RU

В Москве простились с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным

В Москве простились с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным

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В Москве простились с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Гражданская панихида прошла на Большой сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), в котором он работал на протяжении 42 лет.

Алексей Веселкин скончался вечером 26 марта после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

Попрощаться с актером и телеведущим пришли сотни людей. На церемонии присутствовали его близкие, друзья, поклонники, однокурсники и коллеги. Среди них – заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Суворов и Михаил Полицеймако, телеведущая Ксения Стриж, ведущий радио "Маяк" Сергей Стиллавин и многие другие.

Прямую трансляцию с церемонии прощания провела ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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