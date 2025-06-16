В Китае впервые прошел фестиваль "Московские сезоны в Пекине"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Масштабный фестиваль "Московские сезоны в Пекине" впервые прошел в столице Китая на центральной прогулочной улице Ванфуцзин с 12 по 15 июня. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие прошло в рамках перекрестных Годов культуры России и КНР, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между государствами.

По словам вице-мэра, фестиваль посетили 2,85 миллиона человека. Они участвовали в танцевальных занятиях, пробовали блюда русской кухни и создавали игрушки с национальным колоритом. В число самых популярных программ вошли концерты, виртуальные экскурсии и мастер-классы.

Для детей и взрослых подготовили несколько площадок, среди которых были фотозоны проектов "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы", игровые пространства и секция "Цифровые технологии". Жители и гости Пекина пробовали баранки и шоколад, покупали сувениры и интересовались достопримечательностями Москвы.

Кроме того, в Китае 13 июня прошла конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". В ней участвовали свыше 400 экспертов, представителей госсектора и бизнес-сообщества.

По итогам мероприятия московская делегация подписала семь партнерских соглашений, направленных на укрепление отношений в торговле, индустрии гостеприимства и музейно-просветительской сфере.