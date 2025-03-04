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04 марта, 07:15

Транспорт

Китай отправил пассажирский поезд в Москву впервые после пандемии

Китай отправил пассажирский поезд в Москву впервые после пандемии

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Китай впервые после пандемии коронавируса запустил пассажирский поезд из Пекина в Москву через Улан-Батор. Состав из 12 вагонов китайского производства ранее не использовался на российских железных дорогах.

В поезде шесть купейных вагонов, два СВ, а также штабной, багажный и два вагона-электростанции. Сопровождают состав технические специалисты как с китайской, так и с российской стороны. Их задача – оценить возможность эксплуатации таких вагонов на российских железных дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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