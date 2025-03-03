Опытная поездка пассажирского поезда Пекин – Москва продлится до 11 марта

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Опытная поездка международного пассажирского поезда по маршруту Пекин – Улан-Батор – Москва и обратно продлится до 11 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В компании отметили, что опытная поездка проводится с 25 февраля. В составе поезда 12 вагонов китайского производства, которые ранее не эксплуатировались на российских железных дорогах: шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной, один багажный и два вагона-электростанции.

Поезд сопровождают технические специалисты из КНР и РФ. По итогам опытной поездки будет принято решение о возможности эксплуатации этого подвижного состава на инфраструктуре РЖД и курсировании из Пекина в Москву и обратно на регулярной основе, добавили в пресс-службе.

Вместе с тем новый круговой туристический поезд "Вдоль Оки" проедет по маршруту Москва – Нижний Новгород – Муром – Москва два раза. Рейсы состоятся 16 и 23 мая. В ходе путешествия туристы смогут посетить нижегородский Кремль и увидеть место слияния Оки и Волги.