Зеленский заявил, что дроны Венгрии нарушили воздушное пространство Украины

Фото: depositphotos/Afotoeu

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны дронами, которые якобы могут принадлежать Венгрии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт политика.

Украинский лидер предположил, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью и собирать информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины.

Зеленский поручил провести тщательную проверку и подготовить отчет по каждому задокументированному случаю нарушения воздушного пространства.

Ранее стало известно, что Польша планирует изменить правила развертывания своих войск за границей, чтобы получить возможность сбивать объекты над Украиной без согласования с НАТО и Евросоюзом.

Соответствующий закон ранее требовал одобрения со стороны Альянса, ЕС и страны, на которой действуют польские силы. В поправках 2022 года говорилось, что возможности военных ограничены даже в случае миротворческих операций, борьбы с терроризмом или эвакуации граждан.

