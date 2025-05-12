Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 12:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, когда беременным нужно срочно обращаться в больницу

"Доктор 24": врач рассказала, когда беременным нужно срочно обращаться в больницу

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 12 мая

"Утро": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 12 мая

Продажи антиквариата выросли почти на треть в России

Россияне начали зарабатывать на донорстве крови своих питомцев

В США выявлен всплеск редкого грибкового заболевания

Телезрители Москвы 24 прислали новые кадры города в рубрику "Фотопоток"

230 детей родились в Москве 11 мая

Синоптики рассказали, когда начнется потепление в Москве

Россиян предупредили о возможном аннулировании полисов ОМС

В каких случаях нужно срочно обратиться к врачу при беременности? Как понять, что для тревоги есть повод? Какие действия малыша сигнализируют о том, что надо обратиться к врачу? Что делать, если появились кровянистые выделения? Как на здоровье женщины и ребенка влияет повышение давления? Когда боль в животе является поводом отправиться в больницу?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая акушерско-гинекологическим отделением № 2 ЦЖЗ Татьяна Бодунова.

Все выпуски "Беременна в Москве" смотрите в VK Видео

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика