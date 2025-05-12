"Доктор 24": врач рассказала, когда беременным нужно срочно обращаться в больницу

В каких случаях нужно срочно обратиться к врачу при беременности? Как понять, что для тревоги есть повод? Какие действия малыша сигнализируют о том, что надо обратиться к врачу? Что делать, если появились кровянистые выделения? Как на здоровье женщины и ребенка влияет повышение давления? Когда боль в животе является поводом отправиться в больницу?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая акушерско-гинекологическим отделением № 2 ЦЖЗ Татьяна Бодунова.

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