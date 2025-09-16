Почти 400 тысяч человек посетили павильон "Экономика Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 400 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях павильона "Экономика Москвы" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

По ее словам, за 1,5 месяца работы в павильоне прошло свыше 300 мероприятий для детей и взрослых, студентов и опытных специалистов. Гости участвовали в лекциях, дискуссиях и мастер-классах, а также смотрели прямые трансляции подкастов с экспертами и кинопоказы. Благодаря этому горожане и туристы смогли больше узнать о столичной экономике и повысить финансовую грамотность.

Важной особенностью стала образовательная миссия площадки: каждое из направлений павильона было ориентировано на получение практических знаний об экономике и развитие полезных навыков.

Как указала Багреева, более 200 специалистов поделились с посетителями опытом и советами на тему финансов, экономики, карьеры и открытия бизнеса. В числе экспертов были экономисты, представители органов госвласти, предприниматели, блогеры и другие. Они также приняли участие в записи свыше 100 выпусков подкастов "Экономика в деталях", которые можно прослушать на всех популярных платформах.

Высокую заинтересованность показывает актуальность и востребованность просветительских проектов, помогающих лучше ориентироваться в нынешней экономической ситуации, отметила Багреева. Он подчеркнула, что люди готовы не только получать новые знания, но и делиться ими с другими.

В разработке деловой программы павильона участвовали крупные российские банки, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РЭШ и РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Ранее в рамках форума "Город долголетия" в Москве обсудили рост продолжительности жизни и условия для развития людей старшего поколения. В программу мероприятий вошли закрытые деловые встречи для экспертов и представителей индустрии, а также открытие форума.

Главным событием стала презентация исследования "Время возможностей: перспектива развития "серебряной" экономики в России", которое фокусировалось на москвичах старше 55 лет, а также бизнесе, формирующем для них рынок товаров и услуг.