Романов – о победе над "Локомотивом": "Спартак" воплотил все, что задумал

26 ноября московский "Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу, победив в ответном матче столичный "Локомотив" со счетом 3:2 и 6:3 по сумме двух игр. Таким образом, временно исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Вадим Романов одержал вторую победу подряд – первая тоже была в дерби с ЦСКА. О ключевых событиях встречи расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:3 (1:1)

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Голы: Батраков, 24, Комличенко, 90+ (с пенальти) – Угальде, 41, Маркиньос, 53, Солари, 57.

"Локомотив": Лантратов, Фассон, Монтес, Ньямси, Ненахов (Сильянов, 62), Карпукас (Пруцев, 62), Бакаев (Пиняев, 46), Баринов, Батраков, Руденко (Салтыков, 79), Воробьев (Комличенко, 46).

"Спартак": Помазун, Хлусевич (Маркиньос, 46), Ву (Джику, 71), Рябчук (Дмитриев, 46), Денисов, Литвинов, Мартинс (Жедсон Фернандеш, 46), Умяров, Барко, Солари (Заболотный, 65), Угальде.

Предупреждения: Солари, 30; Умяров, 35; Бакаев, 40; Ньямси, 63; Пруцев, 84; Монтес, 90+.

Ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против "Локомотива" – второе подряд серьезное испытание для исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" Вадима Романова. Первое он выдержал здорово, победив в другом столичном дерби ЦСКА в чемпионате (1:0). А первую победу над командой Михаила Галактионова в Кубке красно-белые добыли еще при Деяне Станковиче (3:1). Этот матч и стал для сербского специалиста последним в российском пути карьеры.

При этом для "Спартака" матч с "Локо" стал первым после известия о кончине легенды клуба, да и всего мирового футбола, Никиты Симоняна. Лучший бомбардир в истории красно-белых умер на 100-м году жизни 23 ноября. В память о Симоняне на трибуне красно-белых появился баннер со словами: "99 лет верности и чести".

Команды в данный момент переживают совершенно разные периоды: у "Спартака" пять побед в шести матчах во всех турнирах, у "Локомотива" – только одна. Однако первым удача улыбнулась именно красно-зеленым. Для начала в моменте, когда на 11-й минуте форвард "Спартака" Манфред Угальде не смог расстрелять в упор голкипера хозяев Илью Лантратова после прострела Пабло Солари, а затем на 24-й после идеального штрафного полузащитника "Локо" Алексея Батракова. Точка была почти по центру метрах в 23-х от ворот, а молодой талант роскошно положил мяч в левый от вратаря Ильи Помазуна угол – 1:0.

Однако удержать преимущество до перерыва им не удалось. На помощь "Спартаку" тоже пришел стандарт: на 41-й минуте полузащитник Эсекьель Барко выполнил потрясающий по исполнению и сотрясающий каркас ворот выстрел, а на добивании мяч в воздухе головой поймал Угальде, – 1:1. В целом же красно-белые выглядели убедительнее, особенно в финальной трети поля, в то время как фирменные быстрые атаки "Локомотива" проходили со скрипом. Собственно, как и любые другие.

У "Локо" оставался один тайм, чтобы отыграть разницу по сумме двух встреч и не вылететь в Путь регионов, однако Вадим Романов по сути срезал все надежды "железнодорожников" на корню. Все благодаря заменам: в стартовом составе красно-белых было много резервистов, и временный рулевой команды в перерыве насытил его сразу тремя футболистами основы. Двое из них и соорудили второй гол: на 53-й минуте Жедсон Фернандеш продавил Дмитрия Баринова на правом фланге и прострелил в центр штрафной, где все защитники "Локо" бросили Маркиньоса. Бразилец забил в касание от дальней штанги – 2:1 в пользу гостей.

А через четыре минуты пришел и третий гол. Вновь ненастье подкралось справа: Даниил Денисов закинул в штрафную, Пабло Солари первым касанием принял мяч на грудь, а вторым красиво перекинул чуть вышедшего из ворот Лантратова – 3:1. Причем это только реализованные моменты в первой 15-минутке второго тайма – супершансов было еще больше.

Добыв внушительное преимущество по сумме двух встреч, "Спартак" не отпустил вожжи и переигрывал соперника по всем статьям. Как бы банально это ни звучало, красно-белые просто были быстрее и в плане мысли, и в плане движения. "Локо" же на этом фоне потерялся, в панике затыкая дыры. Впереди же у красно-зеленых не получалось практически ничего, за исключением редких контратак, а посему Илья Помазун прозябал по морозной столичной погоде практически без работы.



Фото: РИА Новости/стрингер

В концовке же "железнодорожники" могли пропустить и еще, попади Барко в створ вместо перекладины в момент удара в дальний угол. Но вместо этого все же получили долгожданный шанс забить после того, как в добавленное время защитник "Спартака" Александер Джику снес на границе штрафной Дмитрия Баринова. Пенальти в исполнении Николая Комличенко лишь подсластил пилюлю – 3:2 и 6:3 в пользу красно-белых по сумме двух встреч.

Вадим Романов одержал вторую победу подряд и вывел "Спартак" в полуфинал Пути РПЛ. После игры исполняющий обязанности главного тренера красно-белых сказал в эфире "Матч ТВ", что очень доволен происходящим и рад за своих футболистов.





Вадим Романов исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" У нас есть достаточно хорошие взаимодействия на флангах, мы знаем, каким образом действовать против "Локомотива". То, что мы задумали, сегодня воплотилось. <...> У нас был плюс один день на отдых в отличие от соперника, безусловно, хорошая пауза. Но поле тяжелое, и ноги у всех быстро садятся. Где-то мы были свежее, но нам потребовалось время на адаптацию.

"Мне бы хотелось, чтобы команда стала еще увереннее, у нее есть большой потенциал. Но не самоуверенны", – добавил Романов.

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов после вылета команды в Путь регионов отметил в беседе с журналистами телеканала, что второй тайм у его команды не получился от слова совсем. Разницу в движении он связал с тем, что последний матч в РПЛ с "Краснодаром" (1:1) красно-зеленые провели 23 ноября, в то время как соперник сыграл дерби с ЦСКА на сутки раньше.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" "Спартак" владел преимуществом, они добавили за счет замен, в отличие от нас. Мы надеялись, что времени на восстановление хватит, но в итоге соперник был чуть побыстрей. Сегодня всем не хватило оптимального состояния.

Несмотря на поражение и не лучшую серию в целом, "Локо" после игры объявил о продлении контракта с Галактионовым до конца 2028 года. Если взять перспективу шире, в этом нет ничего удивительного: в Кубке команда так или иначе борьбу продолжает, а в чемпионате красно-зеленые движутся в группе лидеров, отставая от идущих на первом месте "Краснодара" всего на 3 очка. С учетом того, что клуб давно не делает крупных трансферов, результаты более чем симпатичные. И заслуга Галактионова как архитектора команды в этом очень большая.

Если же вернуться к Кубку России, то вновь он пожалует к нам только в марте 2026 года. В Пути РПЛ "Спартак" сыграет с победителем пары "Динамо" – "Зенит": ответный матч москвичей и петербуржцев пройдет 27 ноября. Кроме того, в следующий раунд прошли "Краснодар" и ЦСКА, которые в полуфинале будут биться между собой.

"Локо" же в Пути регионов попытается сломить тульский "Арсенал", который в первом этапе четвертьфинала своей сетки внезапно деклассировал другого представителя элиты российского футбола казанский "Рубин" в серии пенальти.

