Shot: Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России на банковских вкладах

Фото: legion-media.com/Legion-Media

Певица Алла Пугачева, проживая за границей, продолжает зарабатывать в России на банковских вкладах, сообщает телеграм-канал Shot.

По данным журналистов, 76-летняя певица ежемесячно получает пенсионные выплаты в размере более 105 тысяч рублей. Они складываются из нескольких компонентов: компенсация за звание народной артистки – 41 995 рублей, доплата за орден – 29 000 рублей, а также федеральные надбавки.

Эти средства, как утверждается в публикации, накапливаются на ее банковских счетах в России, а затем выводятся за границу. Годовой объем таких пенсионных начислений, без учета процентов по вкладам, превышает 1,2 миллиона рублей.

По информации источника, одним из примеров крупной транзакции стал перевод на сумму 46 миллионов рублей.

В конце сентября 2022 года сообщалось, что Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми без обратных билетов. После этого певица подтвердила, что покинула Россию.

Позже Филипп Киркоров заявил, что артистка уехала из России, просто последовав за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), а не из-за нелюбви к Родине.

В сентябре 2023 года, когда начался палестино-израильский конфликт, Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля, вылетев на Кипр. В декабре того же года стало известно, что певица планирует перевезти семью в Лондон.