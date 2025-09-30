Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Певица Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России и может получать деньги за их публичное исполнение, выяснило РИА Новости, изучив реестр произведений российских правообладателей.

Согласно полученным данным, исполнительница выступила автором более чем 40 текстов и композитором 146 песен. При этом в 22 произведениях она совместила обе ветви – написала и музыку, и слова.

Юрист Ирина Остапчук рассказала, что Пугачева сможет получать вознаграждение с песен путем направления средств за их публичное исполнение в Российское авторское общество (РАО). Эксперт Павел Сурков добавил, что РАО выполняет функции основного реестра и осуществляет охрану прав авторов.

По его словам, Пугачева не стала менять агента по управлению правами, поэтому ее произведения по-прежнему находятся под охраной этой организации.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката, ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к Пугачевой. В нем фигурировала сумма в 1,5 миллиарда рублей.

Трещев обратился в инстанцию после интервью певицы, в котором она, по словам ветерана, восхваляла президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

При этом Савеловский суд оставил иск без движения. По закону у мужчины было время на исправление недочетов для того, чтобы документ был принят к рассмотрению.