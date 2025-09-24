Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск на 1,5 миллиарда рублей, который был подан ветераном боевых действий в Афганистане Александром Трещевым к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.

По закону у мужчины есть время на исправление недочетов для того, чтобы иск был принят к рассмотрению.

Трещев обратился в суд после интервью Пугачевой, которое было опубликовано в Сети 10 сентября. В нем певица затронула многие темы, в том числе она впервые рассказала о своем отъезде из России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала интервью "базаром лицемерия".

Среди причин обращения в суд Трещев назвал оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Как пояснил ветеран боевых действий, певица позволила себе опорочить честь президента России, а также усомниться в правильности принятых им решений.

При этом себе Трещев планировал оставить 1 рубль, а остальную сумму из иска перечислить в доход федерального бюджета.

Кроме того, он дополнил иск требованием лишить Пугачеву возможности зарабатывать на авторских отчислениях, размер которых, по данным СМИ, составляет 28 миллионов рублей. Ветеран боевых действий считает, что доходы от написанных ранее песен "не должны спонсировать антироссийские настроения".

После этого общественная организация "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) направила к Владимиру Путину петицию с требованием лишить Пугачеву звания народной артистки. Сама певица спустя время заявила, что у нее пропал "порыв говорить".

