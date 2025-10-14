Суд в Москве оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск ветерана Афганистана Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Впервые Трещев подал иск после интервью Пугачевой, которое вышло 10 сентября. Однако Савеловский суд также оставил его без движения. Позже Тверской суд зарегистрировал второй иск ветерана, но он был возвращен без рассмотрения. В третий раз иск был зарегистрировал в Пресненском суде. 13 октября стало известно, что в Одинцовском суде Подмосковья был подан четвертый иск к певице.

Сам Трещев говорил, что направлял обращения в суд из-за того, что в интервью Пугачева оскорбила российскую армию, а также восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. По словам ветерана боевых действий, он хочет оставить себе после взыскания 1 рубль, а остальную сумму направить в бюджет России.

Позже он дополнил свой иск и потребовал лишить Пугачеву возможности зарабатывать на авторских отчислениях. По мнению Трещева, доходы от написанных ранее песен "не должны спонсировать антироссийские настроения".

