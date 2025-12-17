Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 17 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, прогнозируются в Москве в среду, 17 декабря. Местами по городу возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

Циклон, который приближается к центру европейской части России, принесет в Москву теплый воздух с юга и юго-запада. Это означает начало оттепели, которая продлится до конца недели.

По ожиданиям синоптиков, сугробы могут появиться в Москве в последние дни декабря, когда в канун Нового года прорвется циклонический вихрь.