Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 06:21

Общество

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 17 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, прогнозируются в Москве в среду, 17 декабря. Местами по городу возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

Циклон, который приближается к центру европейской части России, принесет в Москву теплый воздух с юга и юго-запада. Это означает начало оттепели, которая продлится до конца недели.

По ожиданиям синоптиков, сугробы могут появиться в Москве в последние дни декабря, когда в канун Нового года прорвется циклонический вихрь.

Плюсовая температура сохранится в Москве до 21 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика