17 декабря, 06:21Общество
Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 17 декабря
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, прогнозируются в Москве в среду, 17 декабря. Местами по городу возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.
Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.
Циклон, который приближается к центру европейской части России, принесет в Москву теплый воздух с юга и юго-запада. Это означает начало оттепели, которая продлится до конца недели.
По ожиданиям синоптиков, сугробы могут появиться в Москве в последние дни декабря, когда в канун Нового года прорвется циклонический вихрь.
