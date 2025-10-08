Дело возбуждено против блогера Павла Сюткина

Фото: телеграм-канал "Русская кухня: история"

В Москве возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Мужчина подозревается в публичном распространении фейков о российской армии. По данным следствия, он разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно результатам психолого-лингвистических исследований, содержат заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.

Противоправная деятельность Сюткина была выявлена и пресечена в ходе совместной работы столичных и подмосковных правоохранителей. Блогер доставлен в московское подразделение СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российских военных. В ходе допроса свою вину он не признал. Политику уже предъявлено обвинение.

Как уточнили следователи, в апреле 2022 года Круглов разместил в открытом доступе ложные сведения о действиях армии России против мирных украинцев.