Суд заочно приговорил правозащитника Свердлина к 6 годам колонии за фейки об армии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Григорий Свердлин признан иноагентом в РФ)

Суд в Москве заочно приговорил к 6 годам лишения свободы правозащитника и экс-председателя организации "Ночлежка" Григория Свердлина (признан в РФ иностранным агентом), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Его признали виновным по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты РФ и ее граждан, по мотивам политической ненависти". Отмечается, что Свердлин находится в международном розыске.

В суде установили, что фигурант в апреле 2022 года разместил в одной из социальных сетей в публичный доступ заведомо ложную информацию, которая содержала данные об использовании ВС РФ для защиты России и ее граждан.

В пресс-службе добавили, что Свердлин должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 3 года лишили права администрировать сайты.

В ноябре 2023 года стало известно, что МВД РФ объявило Свердлина в розыск. При этом не указывалось, какую статью УК РФ он нарушил.

