МВД объявило в розыск председателя организации "Ночлежка" Григория Свердлина

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МВД РФ объявило в розыск правозащитника, председателя организации "Ночлежка" Григория Свердлина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

Уточняется, что Свердлин разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно – не указано.

Ранее российское министерство внутренних дел объявило в розыск блогера, лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом).

До этого сообщалось, что Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях.