00:50Политика
МВД объявило в розыск председателя организации "Ночлежка" Григория Свердлина
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
МВД РФ объявило в розыск правозащитника, председателя организации "Ночлежка" Григория Свердлина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.
Уточняется, что Свердлин разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно – не указано.
Ранее российское министерство внутренних дел объявило в розыск блогера, лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом).
До этого сообщалось, что Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях.
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