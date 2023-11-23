В РФ предложили штрафовать за распространение постов иноагентов без маркировки

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Лица, которые распространяют публикации иностранных агентов без маркировки, могут получить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, пишет ТАСС.

В ходе круглого стола на научно-практической конференции "Державинские чтения" он заявил о том, что речь идет не о самих иноагентах, а о тех, кто специально или случайно помогает иностранным агентам или поддерживает их. В качестве примера он привел демонстрацию Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) без упоминания о его статусе.



"Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тысяч рублей штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", – сказал он, подчеркнув, что речь идет о книгах, библиотеках, университетах, телевидении и остальном.

Ранее в Минюсте России уточнили, что за все время действия соответствующего законодательства в РФ сняли подобный статус с 65 лиц.

Как рассказал Свириденко, в основном это физические лица, однако есть и юридические, к примеру компания "Росбалт".

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