В Минюсте заявили, что оспаривающие статус иноагента не говорят о служении РФ

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Во время процесса оспаривания статуса иностранного агента истцы не говорили, что действовали в интересах России. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, пишет РИА Новости.

Все они ссылаются на то, что в Минюсте неправильно вынесли решение, исходя из "определенных процессуальных постулатов", уточнил глава ведомства.

"Никто не сказал того, что: "Извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России". Никто такого не сказал", – заявил Чуйченко на конференции "Державинские чтения".

По его словам, те, кто попал в реестр, пытаются обжаловать решения в суде, однако инстанции почти всегда поддерживают позицию Минюста.

Ранее заместитель юстиции РФ Олег Свириденков рассказал, что ведомство за время действия законодательства об иноагентах сняло данный статус с 65 лиц. Он уточнил, что в основном это физические лица, однако есть и юридические, например компания "Росбалт".

В настоящее время в реестре числится 531 субъект с действующим статусом иноагента. Среди них и физлица, и юрлица, и СМИ.

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