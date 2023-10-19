Мосгорсуд подтвердил законность блокировки сайта "Новая рассказ-газета"

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Московский городской суд признал законной блокировку сайта "Новой рассказ-газеты". Об этом со ссылкой на пресс-службу суда рассказал ТАСС.

В марте 2022 года главред "Новой Газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ) Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) приостановил выпуск бумажной и электронной версии СМИ. После этого журналисты издания создали новый интернет сайт, который просуществовал 7 дней.

За призывы к беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту. Затем журналисты обратились с жалобой в Тверской суд Москвы, но там встали на сторону РКН. Суд второй инстанции подтвердил решение и также отклонил апелляцию.

1 сентября главный редактор "Новый газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов был признан иностранным агентом. Ему вменялось, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, использовал зарубежные площадки для оглашения мнений, направленных на формирование негативного отношения к политике РФ.

Главред газеты решил временно покинуть свой пост на то время, пока он будет оспаривать свой статус в суде.

РКН будет блокировать сайты, которые применяют рекомендательные технологии