Марату Гельману грозит штраф за неуказание статуса иноагента

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев (Марат Гельман признан в РФ иностранным агентом)

Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Уточняется, что суд зарегистрировал в отношении Гельмана протокол по статье 19.34, части 4 КоАП РФ ("Производство материалов и их распространение иностранным агентом в сети интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента").

По данной статье он может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей. Дату заседания еще не назначили.

Галериста включили в реестр иностранных агентов в 2021 году. В декабре прошлого года МВД РФ объявило его в федеральный розыск. Отмечалось, что он разыскивается по статье УК РФ, однако не уточнялось, по какой именно.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Суд признал его виновным в непредоставлении в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах.