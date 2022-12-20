Галерист Марат Гельман объявлен в розыск по уголовной статье

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY (Марат Гельман признан иноагентом)

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск российского коллекционера и галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы МВД.

Отмечается, что он разыскивается по статье УК РФ, однако не уточняется, по какой именно. Также в базе указано, что Гельман имеет гражданство Израиля.

Ранее в федеральный розыск объявили адвоката и знатока клуба "Что? Где? Когда?" Илью Новикова (признан в России иноагентом). Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса.

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