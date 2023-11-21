Суд оштрафовал журналиста Евгения Киселева за нарушение закона об иноагентах

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац (Евгений Киселев признан иноагентом в РФ)

Тверской суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщает ТАСС.

Суд признал его виновным в непредоставлении в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах.

Киселева внесли в список физлиц-иноагентов 5 апреля прошлого года.

В декабре Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналиста и медиаменеджера на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.